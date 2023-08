Von Markus Balser und Robert Roßmann, Berlin

Der Freistaat Bayern wehrt sich vehement gegen unterschiedliche Strompreiszonen in Deutschland. "Unterschiedliche Strompreiszonen wären ein großer Fehler", sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) der Süddeutschen Zeitung. Wer solchen Zonen "das Wort redet, legt die Axt an den Industriestandort Deutschland und gefährdet Süddeutschland als industrielles Herz der Republik". Dadurch drohe "eine weitere Abwanderung von Industriebetrieben aus Deutschland und ein wirtschaftlicher Abstieg". Man brauche aber "eine Stärkung der Wirtschaft und keine Schwächung".

Die Bundesnetzagentur hatte sich am Samstag für eine Strompreisreform mit niedrigeren Gebühren für Regionen mit viel Windkraft ausgesprochen. Der Präsident der Behörde, Klaus Müller, sagte der Neuen Osnabrücker Zeitung, im Bundestag liege ein Gesetzentwurf, der die Netzagentur autorisieren würde, faire Netzentgelte einzuführen. "Sobald das Gesetz verabschiedet ist, werden wir einen Vorschlag für die Reform machen." Bislang würden Regionen, die besonders auf Windkraft setzen, finanziell besonders stark belastet.

In Bayern, aber auch in Bundesländern wie Baden-Württemberg wird deutlich weniger Windenergie produziert als in norddeutschen Ländern wie Schleswig-Holstein, Niedersachsen oder Brandenburg. Söder verweist jedoch darauf, dass es neben der Windkraft andere erneuerbare Energien gebe, bei denen Bayern sehr gut abschneide. Insgesamt sei Bayern deshalb "die Nummer 1 bei Erneuerbaren Energien - und das sowohl bei installierter Leistung als auch beim Zubau". Wenn man nicht die absoluten Zahlen betrachtet, sondern die Leistung, bezogen auf die Größe der Bundesländer, liegt Bayern allerdings nur im Mittelfeld.

Söder beklagt "Attacke der Ampel auf den Süden"

Unterschiedliche Strompreiszonen wären "eine weitere Attacke der Ampel auf den Süden", sagte Söder. Das spalte "unser Land und benachteiligt den Süden systematisch". Eine "Stromallianz der Süd-Bundesländer" wehre sich dagegen. "Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Saarland, Hessen und Rheinland-Pfalz sind gemeinsam gegen Strompreiszonen, denn das würde unserem Industrieland schwer schaden", sagte Söder. Klaus Müller, der Chef der Bundesnetzagentur, war vor seiner Zeit an der Spitze der Behörde unter anderem für die Grünen Umweltminister in Schleswig-Holstein.

Das Bundeswirtschaftsministerium von Robert Habeck (Grüne) unterstützt grundsätzlich Müllers Vorstoß. Es müsse das Ziel sein, die durch den Ausbau der Erneuerbaren Energien bedingten Netzkosten "zwischen den Regionen fair zu gestalten", sagte eine Sprecherin des Ministeriums. Das Wirtschaftsministerium setze dabei auf einen engen Dialog mit und zwischen den Bundesländern. "Diese haben im Rahmen der Ministerpräsidentenkonferenz die inhaltliche Diskussion aufgenommen, und es ist wichtig, dass sie zusammen an einer fairen Verteilung arbeiten", sagte die Ministeriumssprecherin.

Hintergrund der Reformpläne ist ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH). Das zwingt Mitgliedstaaten zu Eingriffen auf dem Strommarkt. Demnach müssen die Netzentgelte künftig durch eine unabhängige Regulierungsbehörde festgelegt werden. Dies ist in Deutschland die Bundesnetzagentur. Ein im Mai im Bundeskabinett beschlossener Gesetzentwurf zur Novelle des Energiewirtschaftsgesetzes soll die Grundlage dafür schaffen, dass die Netzagentur eine größere Rolle spielen kann. Der Entwurf muss noch vom Bundestag verabschiedet werden. Wie genau die Netzentgelte und damit auch der Strompreis künftig berechnet werden sollen, ist darin allerdings noch nicht festgelegt. Dies muss nun entschieden werden. Bislang haben die Netzbetreiber bei den Entgelten einige Freiheiten. Die Bundesnetzagentur legt bei dem für den Strompreis wichtigen Faktor nur die Höchstgrenze fest.

"Kretschmann und Söder haben ein Jahrzehnt verschlafen", sagt die FDP

Für "überfällig" hält die SPD-Bundestagsfraktion die Reform. "Heute werden Stromkunden aus Übertragungsnetzgebieten, in denen viel Netzausbau geleistet wird, mit hohen Netzentgelten quasi bestraft", kritisiert Nina Scheer, die energiepolitische Sprecherin der SPD-Fraktion. "Das muss sich ändern." Netzentgelte dürften die Energiewende nicht hemmen. Sie sollten sie begünstigen. Über gekürzte Entgelte sollte zudem belohnt werden, wer überschüssigen Strom nutze.

Auch die FDP begrüßt eine Reform der Entgelte. "Die Struktur der Netzausbaukosten muss dringend überarbeitet werden", sagte der energiepolitische Sprecher der Liberalen, Michael Kruse, der SZ. Die Kosten sollten sich am Nutzen des Ausbaus orientieren. "Sorgen über höhere Stromkosten im Süden sind unbegründet", findet Kruse. Bei dem lahmenden Ausbau der Erneuerbaren Energien müsse der Süden vielmehr fürchten, nicht schnell genug an günstige Erneuerbare zu kommen. Baden-Württembergs Ministerpräsident "Winfried Kretschmann und Markus Söder haben ein Jahrzehnt verschlafen", sagte Kruse.

CDU gegen "deutsche Kleinstaaterei"

Die Union kritisiert dagegen den Vorstoß der Bundesnetzagentur. "Die Höhe des Strompreises ist elementar für Bürgerinnen, Bürger und Betriebe", sagte CDU-Vize Andreas Jung der SZ. Staatliche Regeln dafür seien deshalb "eine wesentliche Frage, über die der Bundestag selbst entscheiden muss, nicht eine Bundesbehörde". Die Unionsfraktion fordere Wirtschaftsminister Habeck deshalb auf, gemeinsam mit Klaus Müller im zuständigen Klima- und Energieausschuss "vor einer parlamentarischen Entscheidung vollständige Transparenz über die Pläne herzustellen". Die CDU lehne "die Einteilung Deutschlands in unterschiedliche Stromzonen nach Himmelsrichtungen" ab. Sie wolle "kraftvolle Schritte zu einer echten europäischen Energie-Union, nicht zu deutscher Kleinstaaterei". Außerdem müsse jede Reform "neben der Dynamik der Energiewende auch die Stärkung unserer industriellen Zentren verfolgen".

Alle Vorstöße, "die Industrieproduktion solle den stärksten Windkraftstandorten folgen und deshalb an der windreichen norddeutschen Küste angesiedelt werden, weisen wir zurück", sagte Jung. "Die Industriestandorte im Süden, bleiben ein wichtiges Rückgrat für unsere Wirtschaft insgesamt." Dasselbe gelte für Standorte in West und Ost. Sie alle dürften "nicht durch politisch beschlossene höhere Strompreise beschädigt werden". Erneuerbare Energien seien zwar ein Standortfaktor, "wir brauchen deshalb einen konsequenten Ausbau in allen Regionen". Das dürfe "aber nicht auf den Ausbau der Windkraft verkürzt werden - neben Sonne und Wind müssen auch die Potenziale von Bioenergie, Wasserkraft und Geothermie konsequent entlang der jeweiligen regionalen Möglichkeiten mobilisiert werden".

Bis zum Jahr 2030 sollen 80 Prozent des in Deutschland benötigten Stroms aus erneuerbaren Quellen kommen. 2035 sollen es sogar fast 100 Prozent sein. Dazu muss neben dem Ausbau von Windkraft- und Solaranlagen auch der Netzausbau massiv beschleunigt werden, um große Mengen Windstrom aus dem Norden in den Süden Deutschlands transportieren zu können. Der Anteil grünen Stroms am Bruttostromverbrauch lag im vergangenen Jahr in Deutschland bei gut 46 Prozent. Er muss sich also bis zur Mitte des nächsten Jahrzehnts mehr als verdoppeln.