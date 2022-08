Von Michael Bauchmüller, Berlin, und Björn Finke, Brüssel

Es braut sich was zusammen für Stromkunden in Deutschland und Europa. Weil der Gaspreis explodiert, reißen auch die Preise an den Strombörsen alle Rekorde. In Österreich spricht Kanzler Karl Nehammer vom "Irrsinn" an den Energiemärkten und verlangt einen europaweiten Strompreisdeckel. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) fordert ein "schnelles und konsequentes Einschreiten des Staates" und hält selbst die Aussetzung des Stromhandels für denkbar. Und vor der Kabinettsklausur in Meseberg will auch Finanzminister Christian Lindner (FDP) das Thema "mit größter Dringlichkeit" anpacken, während Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) eine Reform des Strommarktes in Aussicht stellt. Was ist da los an Europas Strommarkt - und welche Möglichkeiten haben die Staaten überhaupt?