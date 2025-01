Für die Ukraine war dieser Schritt letztlich eine Sache weniger Tage, wenngleich Jahre lang vorbereitet: Kurz nach Beginn des russischen Angriffskrieges am 24. Februar 2022 verabschiedeten sich die Ukraine und auch Moldau aus dem Stromnetzverbund mit Russland, dem die Länder seit Sowjetzeiten angehörten. Eigentlich hätte die Entkopplung erst 2023 erfolgen sollen, aber der Krieg beschleunigte die Sache. Drei Jahre später wollen auch die baltischen Länder diesen letzten Schritt zur Loslösung aus dem postsowjetischen Netz gehen.

Russland ist darüber nicht erfreut. An Weihnachten wurde eine der beiden Unterseeleitungen Estlands, die nach Finnland führt, zerstört. Finnland vermutet einen russischen Sabotageakt. Solche Anschläge waren erwartet worden.

Zu Zeiten des Kalten Krieges gehörten auch die beiden deutschen Länder unterschiedlichen Verbundnetzen an, halfen sich aber gegenseitig im Grenzgebiet mit Strom aus. Nach dem Zerfall des Ostblocks lösten sich die Mitteleuropäer rasch aus dem ehemals sowjetischen Netz. Schon 1995 gehörten Polen, Tschechien, die Slowakei und Ungarn dem heute sogenannten Europäischen Verbundnetz an.

Estland und Lettland hatten hingegen noch um die Jahrtausendwende Verträge mit Russland und Belarus unterzeichnet. Es fehlte an Infrastruktur zum Anschluss an den Westen. Die Vorbereitungsarbeiten für den Wechsel dauern schon etwa 20 Jahre an. Ein erstes Memorandum gab es 2009; zehn Jahre später folgten verbindliche Vereinbarungen über den Netzanschluss an die EU-Länder.

Nach der vollständigen russischen Invasion in der Ukraine drängte Litauen darauf, den Anschluss auf 2024 vorzuverlegen. Es war bereits gut an den polnischen Nachbarn angebunden. Lettland und Estland aber waren noch nicht bereit. Der Termin Anfang Februar 2025 kann als guter Kompromiss gewertet werden, vorgesehen war ursprünglich ein Termin Ende des Jahres.

„Es wird in jedem Fall sicherer für uns sein, mit Polen verbunden zu sein, als mit Russland“, sagte der Geschäftsführer des estnischen Netzbetreibers Elering, Kalle Kilk, dem estnischen Sender ERR. Polen kommt beim Netzwechsel eine wesentliche Bedeutung zu. Eine bestehende Leitung nach Litauen wurde verstärkt, über eine polnische Schaltzentrale wird die Synchronisierung gesteuert. Die EU hat die Arbeiten mit mehr als 1,2 Milliarden Euro unterstützt.

Aus Sicht der EU-Kommission garantiert der Anschluss der baltischen Länder in den europäischen Verbund auch die Umsetzung des Green Deals. Die Länder können mit Strom aus erneuerbaren Energien versorgt werden. Alle drei Länder investieren auch selbst stark in Windkraftparks. Den Stromhandel mit Russland und Belarus hatten sie 2022 eingestellt. Nun können sie neue Abnehmer in der EU finden.