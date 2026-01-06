Wie hart der Blackout Teile Berlins trifft, lässt sich schon an den bescheidenen Erfolgsmeldungen ablesen. Laut Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) ging am Dienstag ein Heizkraftwerk wieder ans Netz, das immerhin 12 000 Haushalte versorgen könnte. Kleines Problem: Die Haushalte bräuchten dafür Strom, und der fehlt in den meisten Häusern noch immer. Auch Notrufe können in den vom Stromausfall betroffenen Gebieten der Hauptstadt nach drei Tagen per Handy wieder abgesetzt werden. Jedenfalls, wenn man mit dem Handy vor die Tür geht. Denn in Innenräumen, so die Feuerwehr, könnte das aufgebaute Notnetz noch zu schwach sein.