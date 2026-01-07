Fünf Tage nach dem Anschlag auf Berliner Starkstromleitungen in der Nähe des Kraftwerks Lichterfelde soll der großflächige Stromausfall am Mittwochvormittag wieder behoben sein. Der Betreiber beginne nun schrittweise mit der Wiederversorgung in den betroffenen Gebieten, teilte die Senatsinnenverwaltung mit. „Wir arbeiten an einer Wiederversorgung heute im Laufe des Tages“, sagte außerdem ein Sprecher der Firma Stromnetz Berlin . Zunächst hatte die Bild-Zeitung berichtet, dass der Strom ab 11 Uhr wieder fließen solle.

Noch am frühen Mittwochmorgen waren laut dem Betreiber Stromnetz Berlin etwa 19 900 Haushalte und 850 Gewerbebetriebe ohne Strom. Der Betreiber vermutete zunächst, dass es bis Donnerstagvormittag dauern würde, alle Betroffenen wieder mit Strom zu versorgen.

Am Wochenende hatte sich die „Vulkangruppe“ zu dem Anschlag bekannt. Sie ist den Behörden seit Jahren als Netzwerk gewaltbereiter Linksextremisten bekannt, das vor allem in Berlin und Brandenburg Anschläge begeht. Es wurde jedoch auch spekuliert, dass Russland mit einem seiner Geheimdienste hinter dem Anschlag gesteckt haben könnte.

Deshalb meldeten sich die mutmaßlichen Täter am Dienstagabend mit einem zweiten Bekennerschreiben. Nach ihrer ersten Erklärung zur Tat sei „vieles bewusst missverstanden oder verzerrt“ worden, schreibt die „Vulkangruppe“ auf einer linken Onlineplattform. In dem Post mit dem Titel „Den Herrschenden den Saft abdrehen – Richtigstellung“ heißt es, dass die es sich bei dem Anschlag nicht um eine „False-Flag-Aktion“ eines ausländischen Staates handle. „Diese Spekulationen sind nichts weiter als der Versuch, die eigene Ohnmacht zu kaschieren“, so die Gruppe. Die Motive der mutmaßlichen Täter „speisen sich aus jahrelanger Erfahrung mit leerem Klimadiskurs, symbolischer Politik und einer Energieversorgung, die auf Zerstörung basiert.“