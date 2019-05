3. Mai 2019, 20:09 Uhr Baden-Württemberg Thomas Strobl bleibt CDU-Landeschef

Thomas Strobl, Landesvorsitzender der CDU und Innenminister in Baden-Württemberg

Der Landesvorstizende der baden-württembergischen CDU wurde mit 83,3 Prozent der abgegebenen Stimmen wiedergewählt.

Zuvor war Strobl harsch kritisiert worden, im Februar hatte ein CDU-Bürgermeister sogar seinen Rücktritt als Landeschef gefordert.

Wer für die angeschlagene Südwest-CDU bei der Landtagswahl 2021 als Spitzenkandidat antreten wird, ist weiterhin unklar.

Von Stefan Mayr , Weingarten

Der drohende Aufstand in der CDU Baden-Württemberg gegen den Landesvorsitzenden Thomas Strobl ist abgewendet. Der 59-jährige stellvertretende Ministerpräsident und Innenminister wurde am Freitagabend auf dem Parteitag in Weingarten mit 83,3 Prozent der abgegebenen Stimmen wiedergewählt. Damit verbesserte er sein Ergebnis aus dem Jahr 2017 um 1,3 Prozentpunkte.

Vor der Abstimmung hatte Strobl die Delegierten zum Zusammenhalt aufgerufen - und den Koalitionspartner direkt angegriffen: "2021 verjagen wir die Grünen aus der Villa Reitzenstein", rief er. Hierfür erhielt er den größten Applaus. Bislang war Strobl von den Kritikern aus der eigenen Partei stets vorgeworfen worden, er grenze sich zu wenig von den Grünen ab und sei als Juniorpartner am Kabinettstisch zu brav.

Thomas Strobl versuchte in seiner 45-minütigen, kämpferischen Rede, die 310 Delegierten auf sich einzuschwören: Entscheidend für den Erfolg bei den kommenden Kommunal- und Europa-Wahlen am 26. Mai sei, dass sich die CDU "nicht übermäßig an sich selbst abarbeitet".

Abseits des Podiums wurde im Kongresszentrum Weingarten vor allem ein Thema diskutiert: Wer soll für die angeschlagene Südwest-CDU bei der Landtagswahl 2021 als Spitzenkandidat antreten und den schwierigen Wahlkampf gegen die selbstbewussten Grünen und ihren beliebten Regierungschef Winfried Kretschmann anführen? Als Landeschef hat Strobl zwar den ersten Zugriff auf die Spitzenkandidatur, aber seine Kritiker befürchten, er werde die CDU in eine weitere Wahlniederlage führen. Angesichts schlechter Umfragewerte befürchten sie den Sturz in die Bedeutungslosigkeit. Deshalb fordern sie ein neues, unverbrauchtes Gesicht. In diesem Zusammenhang wird zuvorderst Kultusministerin Susanne Eisenmann genannt.

Strobl blieb am Freitag eine Antwort auf diese Frage schuldig. Er vertröstete die Delegierten mit einem Bibelzitat: "Ein jegliches hat seine Zeit, und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde." In einem Fernseh-Interview hatte er zwar schon vor Monaten bestätigt, dass er für sich bereits entschieden habe, ob er antritt oder nicht. Doch diese Entscheidung behält er bislang beharrlich für sich.

"Man überlegt, zweifelt, wägt ab"

Unterdessen wird die Personal-Diskussion immer lauter. Im Februar hatte ein CDU-Bürgermeister sogar Strobls Rücktritt als Landeschef gefordert. Diese Angriffe seien "nicht spurlos" an ihm vorübergegangen, sagte Strobl am Freitag. "Man überlegt, zweifelt, wägt ab". Und: "Manchmal ist man verzweifelt." Die Erkenntnis seiner Überlegungen sei aber: "Kämpfen." Er wolle aber "nicht für mich selbst" kämpfen, sondern für die CDU und die Kandidaten, die sich im Wahlkampf derzeit "die Hacken ablaufen". Er appellierte an die Mitglieder, die Diskussionen "nicht überwiegend über die Medien" zu führen, sondern "gradraus". "Wenn man in der Familie streitet, macht man das Fenster zu", sprach er, "die Leute wollen nicht wissen, wer wen nicht leiden kann, sondern wie wir ihre Probleme lösen".

Strobl führt den Landesverband seit 2011. 2017 war der Schwiegersohn des Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble mit 82 Prozent wiedergewählt worden.

Die Südwest-CDU ist mit 65 000 Mitgliedern der zweitgrößte deutsche Landesverband nach Nordrhein-Westfalen. Jahrzehntelang hatte sie unangefochten reagiert, doch 2011 bekam sie nur noch 39 Prozent der Stimmen und wurde von einer grün-roten Koalition entmachtet. Auch danach sanken die Wahlergebnisse und Umfragewerte, dieser Trend dauert bis heute an. Bei der Landtagswahl 2016 stürzte die Union auf nur noch 27 Prozent ab - und landete damit hinter den Grünen (30,3 Prozent). Diese eroberten auch 46 Direktmandate, während die CDU nur noch in 22 Wahlkreisen siegte.