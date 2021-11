Weihnachtsmärkte in Sachsen:"Wir wurden verarscht"

Weihnachtsmärkte in Sachsen

In letzter Sekunde verhängt Sachsen einen Teil-Lockdown. Theater, Fitnessstudios und Weihnachtsmärkte - alles abgesagt. Die Händler sind wütend und zeigen sich von der Politik enttäuscht.

Von Antonie Rietzschel, Dresden

Heiko Fabel kann Christian Drosten nicht finden. Er sucht ihn in der Auslage der kleinen Hütte, in der mehrere Holzfiguren stehen: Weihnachtsmänner, Jäger und auch ein paar Ärzte - aber das dem Virologen nachempfundene Räuchermännchen fehlt. "Vielleicht habe ich ihn schon eingepackt." Neben Fabel stapeln sich kleine Kartons, in die er vorsichtig Pyramiden und Lichterbögen aus dem Erzgebirge legt.