Manche Menschen haben die Eigenschaft, dass sie viele ihrer Gedanken sofort und unmittelbar zum Besten geben. Donald Trump gehört zu diesen Menschen. Unlängst beleidigte der amerikanische Präsident den US-Regisseur Rob Reiner, der gerade ermordet worden war, und erreichte dabei nach Ansicht unseres US-Korrespondenten Peter Burghardt einen neuen Tiefpunkt .

Jetzt hat Trumps Stabschefin im Weißen Haus, Susie Wiles, ungewöhnlich offen über ihren Chef geplaudert: Dem Magazin Vanity Fair sagte sie, Trump habe die Persönlichkeit eines Alkoholikers. Seiner engsten Mitarbeiterin zufolge ist der Präsident überzeugt, „dass es nichts gibt, was er nicht tun kann“.

Insofern ist Trump nach seiner eigenen Vorstellung wohl auch davon überzeugt, dass er den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine beenden kann. Die Gespräche über einen möglichen Frieden sind jedenfalls jüngst in Berlin vorangekommen, offenbar erwägt die US-Regierung jetzt, der Ukraine für die Zeit nach einem möglichen Waffenstillstand weitreichende Sicherheitsgarantien anzubieten. Wie diese aussehen müssten, um dem kriegsgeplagten Land künftig Schutz vor Russland zu bieten, erklärt Hubert Wetzel, unser Korrespondent in Brüssel.

Kanzler Friedrich Merz (CDU) wird heute im Bundestag eine Regierungserklärung abgeben, darin wird es um den bevorstehenden Europäischen Rat in Brüssel und um den Friedensprozess gehen. Am gestrigen Abend hat Merz im ZDF schon mal seine Sicht der Dinge geschildert – und die Erwartungen gedämpft: Die russische Reaktion auf die neuen diplomatischen Bemühungen zeige, dass der Krieg noch nicht vorbei sei. Was dazu aus dem Kreml verlautete, schildert hier unsere Moskau-Korrespondentin Silke Bigalke.

Ob dies bei Donald Trump, der sich als großer Friedensstifter sieht, jetzt Selbstzweifel auslöst? Eher unwahrscheinlich.

Was heute wichtig ist

Das sind die Streitthemen bei der Rente. Heute soll die Rentenkommission eingesetzt werden. Sie soll ein Bündel von Maßnahmen vorschlagen, die das Rentensystem zukunftsfest machen. Prüfen soll sie unter anderem das Renteneintrittsalter, eine bessere private Altersvorsorge und die Frage, ob weitere Gruppen in die Rentenkasse einzahlen sollen, wie zum Beispiel Beamte. Der Überblick. Zum Artikel (SZ Plus)

Vage Sicherheitsgarantien für die Ukraine. In Berlin haben Europäer der Ukraine eine „multinationale Truppe“ zur Friedenssicherung in Aussicht gestellt. Doch die Frage, ob deutsche Soldaten in der Ukraine den Frieden sichern sollen, beantworten die Koalitionäre nicht entschieden. Damit könne man sich „noch nicht konkret beschäftigen“, sagt der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Steffen Bilger (CDU). Zum Artikel (SZ Plus)

„Einige Medikamente wird es in Zukunft vielleicht gar nicht mehr geben“. Wie lässt sich verhindern, dass das Apotheken-Netz ausdünnt? Verbandspräsident Thomas Preis erklärt, warum die Versorgung in manchen Stadtteilen Berlins schlechter ist als auf dem Land. Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) plant eine Reform. Zum Artikel (SZ Plus)

Bundesregierung plant anlasslose Jagd auf Wölfe. Die schwarz-rote Koalition möchte den Wolf heute ins Jagdrecht aufnehmen. Der Druck ist groß: 2024 wurden etwa 4300 von Wölfen gerissene Weidetiere gemeldet. Doch gibt es mittlerweile so viele Wölfe in Deutschland, dass ein strenger Schutz nicht länger gerechtfertigt ist? Naturschutzverbände zweifeln, die Zahl der Wolfsrudel war zuletzt rückläufig. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen

Dossier Digitalwende: Staatsmodernisierung als Chefsache. Der CDU-Politiker Ralph Brinkhaus fordert bei der Staatsmodernisierung mehr Engagement aus dem Kanzleramt. Die Bundesregierung müsse vom Planen ins Umsetzen kommen – auch bei wichtigen Digitalvorhaben wie dem Deutschland-Stack. Auch wichtig: Ein falsch konfigurierter Server soll den großen IT-Ausfall im Bundestag ausgelöst haben. Zum Briefing

Dossier Geoökonomie: Chinas marktwirtschaftliche E-Revolution. Klare staatliche Signale, günstige E-Modelle und dichter Ladeausbau – bei inzwischen 51 Prozent E-Anteil an Neuwagen kennt Chinas Autoindustrie beim Wandel zum E-Antrieb kein Zurück mehr. Und das ohne eindeutiges Verbrenner-Verbot. Das kann Europa vom flexiblen Systemwechsel lernen. Zum Briefing