17. August 2018, 20:24 Uhr Streit zwischen der Türkei und den USA Ankara lehnt Freilassung ab

Ein türkisches Gericht weist den Antrag von Pastor Brunson auf Ausreise zurück - zunächst müssten Beweise gesammelt und ausgewertet werden. Eine schnelle juristische Entscheidung ist nicht zu erwarten.

Von Christiane Schlötzer , Istanbul

Im Streit zwischen der Türkei und den USA zeichnet sich keine Entspannung ab. Ein türkisches Berufungsgericht in Izmir hat es am Freitag abgelehnt, den Hausarrest für den amerikanischen Pastor Andrew Brunson aufzuheben und den 50-Jährigen ausreisen zu lassen. Einen entsprechenden Antrag von Brunsons Anwalt Ismail Cem Halavurt hatte erst vor wenigen Tagen auch ein unteres Gericht zurückgewiesen. In der Türkei beginnen am Samstag die Ferien zum islamischen Opferfest, dem höchsten religiösen Fest des Jahres. Damit ist eine schnelle neue juristische ...