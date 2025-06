Schulkantinen müssen laut einer Entscheidung des baden-württembergischen Verwaltungsgerichtshofs nicht jeden Tag Fleisch oder Fisch anbieten. Das Gericht wies am Donnerstag eine entsprechende Klage von Eltern aus dem Raum Konstanz als unzulässig ab. Die Eltern befürchten eine Mangelernährung ihrer Tochter, weil sie in der Mensa ihrer Ganztagsschule nur einmal pro Woche Fleisch essen kann. An vier Tagen wird dort vegetarisch gekocht. Bereits das Verwaltungsgericht Freiburg hatte in seiner Entscheidung zu dem Fall im Mai betont, es drohe keineswegs eine Mangelernährung – schon weil die Eltern morgens und abends für die gewünschte fleischhaltige Ernährung sorgen könnten. Der Verwaltungsgerichtshof erklärte die Klage nun für unzulässig.