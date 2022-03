Die Arbeiterwohlfahrt (AWO) hat Ex-Kanzler Gerhard Schröder den 2005 an ihn vergebenen Heinrich-Albertz-Friedenspreis aberkannt. "Der Angriff Russlands auf die Ukraine ist durch nichts zu rechtfertigen und muss auf das Schärfste verurteilt werden", erklärte AWO-Präsidentin Kathrin Sonnenholzner am Wochenende in Berlin: "Die andauernden geschäftlichen Verbindungen Gerhard Schröders nach Russland und seine Weigerung, sich konsequent von Putin zu distanzieren, stehen dem entgegen." Das sei "in keinster Weise vereinbar mit den Werten, für die der Heinrich-Albertz-Friedenspreis und die AWO einstehen". In einer Sitzung am Freitag habe das Präsidium die Aberkennung beschlossen. Der Preis ist der höchste, den die AWO vergibt, sie zeichnet damit Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens für ihr Engagement für den sozialen Frieden aus.