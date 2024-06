Zwischen Iran und China gibt es diplomatischen Streit. Das iranische Außenministerium bestellte den chinesischen Botschafter in Teheran ein. Iranischen Staatsmedien vom Sonntag zufolge protestierte das Land damit gegen eine gemeinsame Erklärung von China und den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE). Darin gehe es um die Souveränität von drei Inseln, die von Iran und den VAE beansprucht werden. "Irans Einspruch gegen die chinesische Unterstützung unbegründeter Ansprüche in einer gemeinsamen Erklärung der VAE und Chinas wurde gegenüber dem chinesischen Botschafter in Teheran zum Ausdruck gebracht", hieß es in den staatlichen Medien. "Das iranische Außenministerium betont, dass die drei Inseln ein ewiger Teil des iranischen Bodens sind, und wir erwarten, dass China seine Haltung in dieser Frage ändert." China ist seit einem Jahrzehnt einer der wichtigsten Handelspartner des Irans. Die Inseln - Abu Musa, Großer Tunb und Kleiner Tunb - werden von beiden Ländern beansprucht. Sie befinden sich seit 1971 in iranischer Hand, kurz bevor die sieben Golfemirate ihre volle Unabhängigkeit von Großbritannien erlangten und die VAE gründeten, die sich später mit den USA verbündeten. VAE-Präsident Scheich Mohammed bin Zayed Al Nahyan hatte sich am Donnerstag in Peking mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping getroffen.