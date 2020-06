Im Streit über Baukosten für die Gorch Fock hat das Landgericht Bremen einen Vergleich zwischen einer Bremerhavener Werft und dem Bund vorgeschlagen. Die Parteien erklärten sich in der mündlichen Verhandlung am Freitag aber nicht zu dem Vorschlag. Die Bredo Dockgesellschaft fordert von der Bundeswehr 10,5 Millionen Euro Restzahlung für ihre Arbeiten an dem Segelschulschiff. Der Bund geht davon aus, dass alle Kosten bereits beim früheren Generalauftragnehmer, der Elsflether Werft, beglichen worden sind. Diese ist inzwischen insolvent.