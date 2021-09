Von Stefan Braun

Man dürfte in Berlin an diesem Wochenende kaum jemanden finden, der nicht besorgt auf das schaut, was sich da zwischen wichtigsten Nato-Partnern ereignet hat. Ein Streit zwischen Washington und Paris? Dazu eine triumphierende Regierung des Briten Boris Johnson, der das Ganze wie eine Bestätigung seines EU-Rückzuges interpretiert? Es gibt kaum etwas, das die Befürchtungen in Berlin um die Zukunft der EU und ihrer Rolle in der Welt schmerzhafter aufzeigen könnte. "Die Nato ist nicht unkaputtbar", hat der frühere Außenminister Joschka Fischer jüngst zu Protokoll gegeben. Viele werden das spätestens jetzt genauso empfinden.

Zugleich treffen die Spannungen auf ein Deutschland im Wahlkampf-Modus. Und das auch noch in einer Situation, in der die Amtsinhaberin nicht um eine Verlängerung kämpft, sondern auf alle Fälle aufhören wird. Das bedeutet: Wer immer Angela Merkel nachfolgen wird - eine Aussage über die künftige Außenpolitik ist nur schwer zu treffen. An vielen Stellen werden neue Frauen und Männer Platz nehmen. Umso komplizierter ist jede Prognose, wie eine Berliner Reaktion auf die jetzige Krise aussehen wird. Und das erst Recht deshalb, weil trotz des Afghanistan-Debakels und der riesigen Herausforderung durch das immer mächtiger werdende China die Außenpolitik im Wahlkampf bis jetzt von allen Seiten dramatisch vernachlässigt worden ist.