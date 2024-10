Im Streit um den Kampf gegen Antisemitismus haben fünf bekannte Abgeordnete die Berliner Linkspartei verlassen: die früheren Senatoren Elke Breitenbach, Klaus Lederer und Sebastian Scheel, der Ex-Fraktionsvorsitzende Carsten Schatz sowie der Rechtsexperte Sebastian Schlüsselburg. In der bislang 21 Mitglieder zählenden Linke-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus wollen die Politiker weiter mitarbeiten. Seit einiger Zeit sei es ihnen immer weniger möglich, sich im Berliner Landesverband für ihre Positionen einzusetzen, erklärten sie. Dies hätten sie bei einer klaren Positionierung zum Antisemitismus erlebt, aber auch bei der Frage der Solidarität mit der Ukraine. Am 11. Oktober war es beim Landesparteitag zum Streit gekommen über einen von den Politikern eingebrachten Antrag, in dem auch Judenhass von links kritisch thematisiert werden sollte.