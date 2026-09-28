Die Parteien der Bundesregierung kommen nicht zur Ruhe. Eigentlich wollte das Kabinett an diesem Mittwoch einen Gesetzentwurf zur Stabilisierung der Pflegekosten beschließen. Nun aber hat die SPD Änderungsbedarf an den Plänen von Gesundheitsminister Linnemann (CDU) angemeldet – der davon natürlich nichts wissen will. Nach der Debatte um die Rente tut sich da also neues Konfliktpotenzial in der Bundesregierung auf. Mein Kollege Georg Ismar hat die Details , und das Neueste dazu finden Sie stets in unserem Newsblog .

Aber auch in der Union rumort es – Ex-Fraktionschef Jens Spahn ist gerade erst in den mächtigen Haushaltsausschuss des Bundestags eingezogen, da macht er sich bei seinen Parteikollegen schon unbeliebt, weil er die Sitzungswoche wegen eines privaten Aufenthalts in Sardinien verpasst hat. Derweil beklagt der Sozialflügel der CDU, die Partei werde ihren Ansprüchen als Volkspartei nicht mehr gerecht, der Verdruss über das Wahlergebnis gerade in Mecklenburg-Vorpommern sitzt tief, wo die Partei erstmals bei einer Landtagswahl an der Fünfprozenthürde scheiterte.

Wer bereits einige Erfahrungen damit gemacht hat, wie es sich anfühlt, wenn eine hoffnungsvoll gestartete Koalition sich in eine Sackgasse manövriert hat, ist Robert Habeck. Der Grüne war im Kabinett von Olaf Scholz Vizekanzler und Wirtschaftsminister. Seit dem Scheitern der Ampel tingelt er als Berater und Vortragsreisender über den Globus, und manch Beobachter fragt sich, ob er irgendwann wohl zurückkehren wird in die deutsche Politik? Am Sonntagabend war er jedenfalls bei Caren Miosga zu Gast und hatte neben einigen Tipps für die derzeitige Regierung auch viel Selbstkritik dabei. Mein Kollege Bernhard Heckler hat sich die Sendung angesehen.

Was heute wichtig ist

Warum die SPD die Pflegereform blockiert. SPD-Fraktionschef Matthias Miersch sagte, der aktuelle Vorschlag sei „vor allem ein Kürzungspaket“. Die SPD will erreichen, dass Privatversicherte die gesetzliche Pflegeversicherung mitfinanzieren. Gibt es nicht rasch eine Einigung, drohen steigende Sozialbeiträge. Zum Artikel

Linken-Bürgermeisterkandidatin Eralp zeigt Bundesinnenminister Dobrindt an. Bei „Maybrit Illner“ legte sich am vergangenen Donnerstag Innenminister Dobrindt mit Linken-Fraktionschefin Heidi Reichinnek an. Dobrindt habe sich dabei die Aussage zu eigen gemacht, dass Eralp eine „Antisemitin“ sei. Ihr Anwalt sieht den Tatbestand der „üblen Nachrede“ erfüllt. Zum Newsblog zur Bundespolitik

DFB-Elf verliert gegen Griechenland. In einer zähen bis langweiligen Partie gelang Griechenland das entscheidende Tor des Abends, Jürgen Klopp verlor seine Heimpremiere als Bundestrainer. Seine Mannschaft blieb vor dem Tor harmlos. Es ist der erste Sieg einer griechischen Mannschaft gegen Deutschland überhaupt. Zum Artikel

75 Jahre Bundesverfassungsgericht: „Der Nationalsozialismus hat gelehrt, Mehrheiten auch zu fürchten“. Zum 75. Geburtstag des Bundesverfassungsgerichts erklärt die frühere Richterin Gabriele Britz, warum Minderheitenschutz die Demokratie sichert, wie wichtig Vielfalt im Medienkonsum ist und warum für die Sicherung der Demokratie auch Klimaschutz nötig ist. Zum Interview

AfD verliert alle drei Stichwahlen in Niedersachsen – Hannover bleibt Grün. Dreimal ist die AfD mit der Chance auf ein kommunales Spitzenamt in Niedersachsen gescheitert. In Hannover bleibt der Grünen-Politiker Onay Oberbürgermeister. Neue Oberbürgermeisterin von Göttingen ist Grünen-Politikerin Onyeka Oshionwu. Zum Artikel

Papst Leo XIV. trifft sich mit Missbrauchsopfern in Lourdes. Teile der Basilika im französischen Lourdes sind durch Platten überdeckt, die verdeckten Mosaike stammen von dem Künstler Marko Rupnik – ihm wird sexueller Missbrauch in mehreren Fällen vorgeworfen. Kurz vor dem Treffen des Papstes mit Missbrauchsopfern hatten diese ihm einen offenen Brief geschrieben. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

Die Fachbriefings von SZ Dossier – mit SZ Pro-Abo

Dossier Digitalwende: Der Plan für Deutschlands neuen Behördenfunk. Christoph Hübner, neuer Präsident der Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BDBOS), will ein Breitbandnetz für Einsatzkräfte aufbauen – mit eigenem Kernnetz, zunächst aber auch über die Netze privater Mobilfunkanbieter. In seinem ersten Interview spricht er über die Grenzen dieser Partnerschaft, digitale Souveränität und den geplanten Umbau der Netze des Bundes. Zum Briefing

Dossier Geoökonomie: Hormus-Schock – Energie wird nicht knapp, aber bleibt teuer. Die Energieexpertin Maria Pastukhova warnt Deutschland vor neuen Abhängigkeiten. Beim Flüssiggas dominieren zum Beispiel die USA, dabei gebe es reichlich alternative Lieferanten. Die Frage sei: „Welchen Preis wollen wir dafür bezahlen?“ Horrende Preise sind in der Hormus-Krise für Europa das größte Problem – nicht Knappheit. Zum Briefing