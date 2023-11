Nach Kritik des spanischen Regierungschefs Pedro Sánchez an der israelischen Kriegsführung im Gazastreifen hat Israel seine Botschafterin in Madrid zu Konsultationen nach Jerusalem zurückbeordert. Zudem wies Ministerpräsident Benjamin Netanjahu Außenminister Eli Cohen am Donnerstag an, die spanische Botschafterin in Israel für einen Protest gegen "beschämende" Äußerungen von Sánchez in das Außenministerium einzubestellen, wie das Büro des Regierungschefs mitteilte. Sánchez hatte in einem Interview mit dem staatlichen TV-Sender RTVE "ernsthafte Zweifel" daran geäußert, dass Israel das humanitäre Völkerrecht einhält. Cohen bezeichnete Sánchez' Äußerungen als "empörend".