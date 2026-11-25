Mediziner kritisieren den Abgeordneten Stephan Pilsinger: In seiner Praxis tue er das, was er öffentlich kritisiert - für einen Termin Geld von Kassenpatienten zu verlangen. Er spricht von einer Schmutzkampagne.

Die Hausarztpraxis Günzburg Weststadt ist offensichtlich gut ausgelastet, auf ihrer Internetseite prangt ein roter Balken mit dem Hinweis, dass aktuell keine neuen Patienten aufgenommen werden. Nur Bestandskunden könnten Termine vereinbaren, heißt es weiter. Wer sich durch das Terminbuchungssystem klickt, wird schnell gefragt, ob er oder sie gesetzlich versichert ist. In diesem Fall werde eine „Selbstzahlung erforderlich“.