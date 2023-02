Von Benedikt Peters, Berlin

Die Panne wirkte wie ein Vorbote für das, was am Freitag geschehen soll. Erhebliche IT-Probleme schufen am Mittwoch Chaos bei der Lufthansa, der Flughafen Frankfurt wurde zeitweise gesperrt, die Passagiere standen ratlos in den Terminals. Am Freitag dürfte sich das Durcheinander wiederholen, die Ursache allerdings wird dann eine andere sein: Die Gewerkschaft Verdi ruft zu einem ganztägigen Warnstreik auf, nicht nur in Frankfurt, sondern auch in München, Stuttgart, Hamburg, Dortmund, Hannover und Bremen.