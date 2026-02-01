Zum Hauptinhalt springen

SZ-Podcast „Auf den Punkt“Streik im Nahverkehr: Was Pendler wissen müssen

„Auf den Punkt“ – der Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. (Foto: SZ)

Am Montag fahren in fast ganz Deutschland nahezu keine Busse, U-Bahnen und Trambahnen. Droht ein Streik-Frühjahr im Nahverkehr?

Von Johannes Korsche und Benedikt Peters

Wer am Montag mit den Öffentlichen in die Arbeit pendeln will, der kann nicht damit rechnen, dass U-Bahn, Bus und Trambahn regelmäßig fahren. Die Gewerkschaft Verdi hat zum 24-stündigen Warnstreik aufgerufen. Aktuell verhandelt Verdi mit den kommunalen Arbeitgeberverbänden über den Tarifvertrag für Beschäftigte im Nahverkehr. Was am Montag trotzdem normal fährt – und ob wir uns auf noch mehr Streiktage einstellen müssen, erklärt SZ-Politikredakteur Benedikt Peters, der über Gewerkschaften und Arbeitsthemen berichtet, in dieser Folge von „Auf den Punkt“.

Weitere Nachrichten: Neue Epstein-Akten belasten Elon Musk; Verhandlungen zwischen Russland und Ukraine.

„Außen glatt und innen hohl“ – Die Filmbesprechung von „Melania“ lesen Sie hier.

Alle aktuellen Entwicklungen im Krieg gegen die Ukraine finden Sie hier.

Moderation, Redaktion: Johannes Korsche

Redaktion: Leopold Zaak, Christian Helten

Produktion: Aylin Sancak

