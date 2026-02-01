Wer am Montag mit den Öffentlichen in die Arbeit pendeln will, der kann nicht damit rechnen, dass U-Bahn, Bus und Trambahn regelmäßig fahren. Die Gewerkschaft Verdi hat zum 24-stündigen Warnstreik aufgerufen. Aktuell verhandelt Verdi mit den kommunalen Arbeitgeberverbänden über den Tarifvertrag für Beschäftigte im Nahverkehr. Was am Montag trotzdem normal fährt – und ob wir uns auf noch mehr Streiktage einstellen müssen, erklärt SZ-Politikredakteur Benedikt Peters, der über Gewerkschaften und Arbeitsthemen berichtet, in dieser Folge von „Auf den Punkt“.
Weitere Nachrichten: Neue Epstein-Akten belasten Elon Musk; Verhandlungen zwischen Russland und Ukraine.
Zum Weiterlesen:
„Außen glatt und innen hohl“ – Die Filmbesprechung von „Melania“ lesen Sie hier.
Alle aktuellen Entwicklungen im Krieg gegen die Ukraine finden Sie hier.
Moderation, Redaktion: Johannes Korsche
Redaktion: Leopold Zaak, Christian Helten
Produktion: Aylin Sancak
