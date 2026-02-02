Es ist eine dieser Berlin-Geschichten, von denen man meint, dass nur Berlin sie so hinkriegt, weil sie so gleichermaßen verquer wie logisch wirkt. Nach dem Prinzip, dass eine Sache zwar verrückt erscheinen mag, es aber stets gute Gründe gibt. Wenn man in der Stadt unterwegs ist, kommt einem derzeit schnell der Begriff der gefühlten Temperatur in den Sinn, der sonst in Wetterberichten ein wenig albern wirken kann. Gefühlt ist es noch viel kälter als die ohnehin niedrigen Temperaturen vermuten lassen.

Nun ruft die Gewerkschaft Verdi in 150 kommunalen Betrieben in ganz Deutschland zum Arbeitskampf im Nahverkehr auf. In Berlin haben die Verkehrsbetriebe mit Verdi ausgehandelt, dass einige Straßenbahnen fahren, aber niemand einsteigen darf. Die Oberleitungen sollen nicht einfrieren. Logisch oder?

Für den Streik hat die Gewerkschaft freilich gute Gründe, erklärt Alexander Hagelüken in seinem Kommentar. Wer zur Arbeit oder zur Schule fährt, für den könnte dieser Tag herausfordernd werden, auch in München soll es massive Streiks geben.

Wenn es um das Lebenswerk eines Menschen geht, lässt sich ihr Wirken oft nicht allein anhand der Posten erfassen, die sie einmal ausgefüllt haben. Rita Süssmuth war Deutschlands erste Frauenministerin und Bundestagspräsidentin, damit ist ihre große Bedeutung für dieses Land nicht beschrieben. Die Christdemokratin, die nun im Alter von 88 Jahren gestorben ist, hat ihrer Partei den Feminismus beigebracht und das Land mit ihrem sehr konkreten Politikstil verändert. Ich möchte Ihnen den Nachruf von Christiane Schlötzer zur Lektüre empfehlen.

Aktuell beschäftigt diese CDU vor dem bald anstehenden Bundesparteitag ein Streit, an dem auch manche in der Partei verzweifeln, weil die Forderungen so fernab von der Realität vieler Menschen wirken, von einer „Agenda der Superprivilegierten“ ist die Rede. Verlangt werden massive Einschnitte in die sozialen Sicherungssysteme, auf die wohl nur Leute kommen, die sich das leisten könnten. An der kommenden Debatte wird sich viel über das Selbstverständnis der CDU als Volkspartei ablesen lassen.

Was heute wichtig ist

Die Union streitet über Sozialleistungen. Der CDU-Wirtschaftsrat hat am Wochenende ein Papier vorgelegt, das Einschnitte im Sozialsystem vorsieht, unter anderem soll der Zahnarzt über eine private Versicherung bezahlt und das Arbeitslosengeld nur ein statt wie bisher bis zu zwei Jahre gezahlt werden. Doch der CDU-Arbeitnehmerflügel widerspricht den Vorschlägen. Zum Artikel

Nahverkehrsstreik: Große Auswirkungen im gesamten Land. In 150 kommunalen Betrieben soll in Deutschland gestreikt werden, es geht um bessere Arbeitsbedingungen, zum Beispiel sollen überlange Schichtzeiten gekürzt werden, und teilweise um höhere Gehälter. Nicht gestreikt wird bei den Regionalzügen und S-Bahnen der Deutschen Bahn. Zum Artikel

Neue Epstein-Files: Der Blick der Täter. Das US-Justizministerium hat 3,5 Millionen Seiten Dokumente, 2000 Videos, 180 000 Bilder auf seine Website geladen, mehr sei von den sogenannten „Epstein-Files“ nicht zu erwarten. Sie zeigen, wie Epstein und seine Komplizin Ghislaine Maxwell den Missbrauch von jungen Mädchen ästhetisierten. Zum Artikel

Grammys: Dalai Lama gewinnt ersten Grammy – Olivia Dean beste Newcomerin. Die Erzählstimme des spirituellen Oberhaupts von Tibet überzeugte die Jury. Als beste Newcomerin wurde die Britin Olivia Dean ausgezeichnet. Mehrere Künstler, darunter Sängerin Billie Eilish, riefen in ihren Reden zum Kampf gegen die teils brutalen und tödlichen Einsätze der Einwanderungsbehörde ICE auf. Zum Artikel

Finale der Handball-EM: Diesmal waren die Dänen noch zu stark. Die deutschen Handballer verlieren ein hochklassiges EM-Finale 27:34 gegen Dänemark. Den Ausfall von Justus Fischer sowie zwei rote Karten kann das DHB-Team nicht kompensieren. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

Digitalwende: Die letzten Monate vor dem Wallet‑Start. Die digitale Brieftasche für Bürgerinnen und Bürger soll 2027 starten – und Torsten Lodderstedt ist ihr Architekt. Im Interview mit SZ Dossier betont er, dass die Wallet weniger Daten preisgibt als jede Ausweiskontrolle im Club. Für Lodderstedt zählt vor allem Relevanz im Alltag. Auch wichtig: Indien denkt über ein Social-Media-Verbot für Kinder nach. Zum Briefing

Dossier Geoökonomie: Der Industriestrompreis ist eine Subvention mit Systemfehler. Ein subventionierter Strompreis soll die deutsche Industrie wieder international wettbewerbsfähig machen. Doch er ist nicht nur bürokratisch, er ist auch ungerecht. Milliarden Euro sollen auf Grundlage veralteter Daten fließen, wodurch eine Reihe gefährdeter Branchen durchs Raster fallen. Industrievertreter wollen deswegen Druck auf Brüssel ausüben. Zum Briefing