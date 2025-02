Wegen eines Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi werden am Donnerstag und Freitag am Münchner Flughafen die meisten Verbindungen ausfallen. Von den mehr als 1600 geplanten Flügen würden die Airlines voraussichtlich den größten Teil streichen, teilte der Flughafen mit. Reisende sollten sich frühzeitig über den Status ihres Flugs informieren. Bei einer Annullierung sollten sie gar nicht erst zum Flughafen fahren, sondern sich an die Fluggesellschaft oder den Reiseanbieter wenden.