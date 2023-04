Warum die Tarifverhandlungen gerade bei der Bahn und im öffentlichen Dienst in diesem Jahr offenbar so besonders schwierig sind.

Von Benedikt Peters

Wer am Donnerstag mit der Bahn fuhr, der bekam schon einen Vorgeschmack auf den Freitag zu spüren. Viele Züge waren gerappelt voll. Wer konnte, der war eben auf den Donnerstag ausgewichen - im Wissen, dass am Freitagmorgen auf den Bahnhöfen nichts mehr gehen dürfte. Von drei Uhr morgens an wollen Beschäftigte der Bahn die Arbeit niederlegen, weil die Eisenbahngewerkschaft EVG sie dazu aufgerufen hat. Doch das Chaos wird sich länger ziehen: Am Mittag will das Bahn-Management den Verkehr zwar nach und nach wieder anlaufen lassen, Zugausfälle und Verspätungen wird es aber auch dann noch geben. Der Freitag sei "mehr oder weniger gelaufen", so hatte es die Bahn mitgeteilt - wobei sie auch ein Interesse daran haben dürfte, die Folgen des Warnstreiks möglichst drastisch darzustellen.

Die Bahn beharkt sich in der laufenden Tarifrunde mit der EVG, die Stimmung ist schlecht. Beide Seiten werfen sich vor, nicht ernsthaft verhandeln zu wollen. Die Gewerkschaft verlangt für etwa 180 000 Beschäftigte bei der Bahn üppige Gehaltssteigerungen. Sie fordern zwölf Prozent mehr Gehalt, mindestens aber eine monatliche Lohnerhöhung von 650 Euro. Das Gleiche verlangen sie auch für 50 000 weitere Angestellte bei anderen, kleineren Zugunternehmen. Sie argumentieren mit der hohen Inflation und damit, dass sich die Gewerkschaft in den Pandemiejahren, als die Züge leer waren, zurückgehalten habe. 2020 stimmte sie einer Erhöhung von 1,5 Prozent zu, dazu gab es eine Corona-Prämie - die so entstandenen Reallohnverluste wollen die Gewerkschafter nun nachholen.

Für die Eisenbahner könnte der kommende Dienstag entscheidend sein

Die Verhandlungsführer Kristian Loroch und Cosima Ingenschay fallen mit drastischen Äußerungen auf. Sie drohen damit, die Streiks weiter zu eskalieren und ihre Mitglieder demnächst zu mehrtägigen Arbeitsniederlegungen aufzurufen. Das entscheidende Datum in der Frage, ob es so kommt, könnte der 25. April sein, der kommende Dienstag. Dann verhandeln EVG und Bahn wieder.

Deren Personalvorstand Martin Seiler, der die Verhandlungen führt, zeigt sich derweil erzürnt über die aggressive Strategie der Gewerkschafter. "Was soll das? Dieser Warnstreik ist völlig unnütz und unnötig", sagte Seiler, als die Pläne der EVG bekannt wurden. Der Personalvorstand sieht kritisch, dass die EVG nunmehr schon zum zweiten Mal einen heftigen Warnstreik veranstalte - der erste war am 27. März, als Verdi und die EVG gemeinsam den Nah- und Fernverkehr nahezu überall in Deutschland lahmlegten. In der Zwischenzeit habe sie aber nicht noch einmal mit der Bahn verhandelt. Die EVG wiederum hält Seiler vor, sich zu langsam zu bewegen; in ihren Augen hätte er längst ein besseres Angebot machen sollen.

Die Gewerkschaft nennt die bisherigen Angebote der Bahn eine Provokation

Zunächst hatte Seiler fünf Prozent mehr Lohn zuzüglich einer Inflationsprämie bei einer Laufzeit des Tarifvertrags von 27 Monaten angeboten, zuletzt aber weitere Verbesserungen in Aussicht gestellt. Der Bahn-Abschluss könne sich am Schlichterspruch im öffentlichen Dienst orientieren - was eine Lohnerhöhung von etwa zwölf Prozent auf zwei Jahre bedeuten würde, dazu eine Inflationsausgleichsprämie von bis zu 3000 Euro. Die EVG aber wertet auch das als "Provokation", wie es Verhandlungsführer Loroch formulierte, die Gewerkschafter lehnen eine Inflationsausgleichsprämie ab. Sie wollen klassische Lohnerhöhungen vereinbaren.

Während bei der Bahn die Zeichen auf einen längeren Konflikt stehen, kommt es am Wochenende im öffentlichen Dienst zu einem Showdown mit offenem Ausgang. Verdi und Beamtenbund ringen am Samstag und Sonntag mit Bund und Kommunen um höhere Gehälter für 2,5 Millionen Beschäftigte im öffentlichen Dienst. 10,5 Prozent und einen Mindestbetrag von 500 Euro hatten die Gewerkschafter gefordert, die Gespräche waren zerfahren, am Ende legten Schlichter einen Kompromiss vor. Die Frage ist nun, ob beide Seiten den Vorschlag annehmen. Wenn nicht, dann will Verdi-Chef Frank Werneke eine Urabstimmung unter seinen Mitgliedern einleiten. Die Warnstreiks der vergangenen Wochen - etwa in Kitas, Krankenhäusern und an Flughäfen - könnten dann von einem unbefristeten Ausstand abgelöst werden.