(SZ) Alles, was recht ist, verehrte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, aber diesmal seid ihr zu weit gegangen. Diesmal erntet ihr ein entschiedenes „Echt jetzt?“ auf euren Versuch, ein bis zu den Neandertalern zurückreichendes menschliches Erfahrungswissen als Mythos zu entlarven. Bislang hat euch die Menschheit ja einiges durchgehen lassen, auch wenn eure sogenannten Erkenntnisse oft ähnlich schmerzhaft waren wie der TÜV-bedingte Abschied von einem geliebten Auto. War es nicht herrlich, im Glauben zu leben, jeden Morgen spanne Helios seine feurigen Rosse an und ziehe mit seinem Sonnenwagen über das Firmament? Was aber sagt die Wissenschaft? Alles Quatsch! Die Sonne sei nur ein vorwiegend aus Wasserstoff bestehender Normalstern, der schon bald, also in fünf Milliarden Jahren, verglüht sein werde. Genauso ernüchternd ist die wissenschaftliche Behauptung, Blitz und Donner seien nicht das Werk eines zornigen Gottes, sondern die Folge irgendwelcher elektrischer Unstimmigkeiten in der Luft. Auch die Heilkraft von drei Mass Bier zum Schweinsbraten zweifeln die Forscher an, ebenso die Existenz des Einhorns und die Wiedererweckung der SPD.