(SZ) Die glückliche Zeit ist wieder da. Sie brach an, als am Samstag kurz nach Mittag die Sportmoderatorin Amelie Stiefvatter ins TV-Bild trat und begeistert die einleitenden Worte sprach: „Der Winter ist im ZDF nicht nur angekommen, er hat das Kommando übernommen.“ Mögen die Zuschauer im Sprühregen des Novembers noch auf die Ankunft des ewig herbeigesehnten Winters hoffen: Im Zweiten ist er längst da. Denn Stiefvatter wurde – „Schnee, so weit das Auge reicht“ – zugeschaltet aus 2265 Metern Höhe in Gurgl, Tirol, wo die Slalomfahrerinnen antraten. Endlich, das erste Wintersport -Wochenende der TV-Saison: Bis Ende März wird quasi jedes Wochenende ein Wintersport-Wochenende im Öffentlich-Rechtlichen sein, begleitet von der beharrlichen Skepsis mancher Kritiker, worin eigentlich der Reiz besteht, Skeletoni in Sigulda zu betrachten, Eisschnellläufer in Heerenveen, Bobfahrerinnen in St. Moritz. Ist das nicht langweilig?

Was für eine Frage! Die Wintersport-Wochenenden im Öffentlich-Rechtlichen gehören zu den letzten Konstanten einer irre gewordenen Welt. Sie sind ein Halt, ein Anker. Sie nähren immerhin das Gefühl, dass nicht mal die gerade überall regierenden Despoten und Verbrecher den Planeten komplett aus den Angeln heben können. Solange verlässlich Wintersport im Fernsehen kommt, kann noch nicht alles verloren sein. Hasardeure gibt es auch hier, doch welchen Schaden richten sie schon an? „Bei Sloweninnen weiß man immer, dass die auf Krawall gebürstet sind“, hat zwar der Skisprung-Experte Sven Hannawald mal gesagt – tatsächlich ist aber im Fernsehwinter noch manches in seiner Balance. Am Wochenende hat die deutsche Skifahrerin Emma Aicher, längst von der Jägerin zur Gejagten geworden, verfügt: „Für mich persönlich bleibt eigentlich alles gleich.“ Draußen in der Außenwelt werden immer neue Zölle erlassen, immer neue Kipppunkte erreicht, immer neue Grenzen des Sagbaren perforiert. Und was macht Emma Aicher in der Innenwelt? „Ich fahr Ski.“

Als am Wochenende endlich der Wintersport ins TV zurückkam, fehlte der inzwischen leider emeritierte Skisprungprofessor Toni Innauer, der früher gesehen hatte, was sonst kaum einer sah: „Man merkt, der Ski ist im Moment nicht Teil seines Systems.“ Diese schwer dechiffrierbare Geheimsprache des handelnden Personals ist Teil der Inszenierung. Es sagte jetzt beim Slalom im schneesicheren Gurgl der Experte Marco Büchel, bei hereinbrechendem Nebel: „Eine Sekunde kannst du hinzuzählen, wenn du den Boden nicht lesen kannst.“ Und Kommentator Julius Hilfenhaus beobachtete eine weitere deutsche Athletin bei Aufwärmübungen: „Lena Dürr schlackert sich langsam ein.“ Herauszuhören waren Überlebenstipps an die Verlorenen in der Restwelt da draußen vorm Fernseher: Immer den Boden lesen und sich langsam einschlackern – dann kommt man halbwegs durch.