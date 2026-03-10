(SZ) Selbst diejenigen, die nur den Titel von Goethes „Die Leiden des jungen Werthers“ kennen, wissen zumindest zwei Dinge über den Protagonisten: Er leidet. Und er ist jung. Für die Titelrolle seiner „Werther“-Oper hatte Jules Massenet deshalb auch einen recht jungen Tenor im Kopf, den Belgier Ernest van Dyck. Danach haben noch viele junge Sänger tolle Interpretationen dieser Rolle geliefert. Der bronzene Jonas Kaufmann zum Beispiel, der silbrige Benjamin Bernheim und, naturalmente, der güldene Luciano Pavarotti (wobei man in einer Verfilmung des Romans rein optisch durchaus auch auf Kaufmann oder Bernheim hätte zurückgreifen können, auf Pavarotti, bei aller tiefen Bewunderung, eher nicht). Die vielleicht ergreifendste Version der „Werther“-Parade-Arie „Pourquoi me réveiller?“ sang aber Alfredo Kraus. Er sang mit der Helligkeit seiner Blütejahre und zugleich mit einer Tiefgründigkeit, die das Leiden der Figur besonders plausibel machte. Da war Alfredo Kraus 71 Jahre alt.