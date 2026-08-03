(SZ) Ist es schon einmal jemandem aufgefallen, dass immer dann Löwinnen und Schnappschildkröten, Kängurus und Killerwelse gesichtet werden, wenn den Medien zur Ferienzeit der Stoff ausgeht? Kann das Zufall sein? Natürlich, es gibt in Einzelfällen belegbare Ursachen dafür, warum Tiere das Weite suchen. Der Kölner Schimpanse Petermann war im Herzen Anarchist in der Tradition Bakunins; als seine Stunde kam, überwältigte er den Zoodirektor und flüchtete in die Stadt, wo er, die linke Faust trotzig erhoben, den Heldentod durch Polizeikugeln fand; so jedenfalls wird es am Rhein erzählt. Günstiger ist die Quellenlage im Fall der Münchner Elefantenkatastrophe von 1888. Hier gerieten die bei einem Festumzug mittrottenden Dickhäuter in jähe Furcht, als ein mitgeführter Blechdrache Funken sprühte, und trampelten panisch in die Innenstadt hinein. Ein Kavallerist, der Richtung Frauenkirche sprengte und „Rettet euch! Die Elefanten kommen“ schrie, soll nicht zur Beruhigung der Menge beigetragen haben. Wie ihr hilfloser Halter Carl Hagenbeck nachher berichtete, begab sich eines der Tiere „direkt ins Hofbräuhaus, dessen Stammgästen der Rettich im Halse steckenblieb, als der riesige Gast eintretend das Tor verdunkelte. ... Sie taten dem Elefanten nichts, und der Elefant tat der sprachlosen Stammtischrunde nichts.“