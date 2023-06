(SZ) Im Prinzip findet man alles, was man wissen muss, um die Welt (vielleicht mit Ausnahme Österreichs) zu verstehen, bei Immanuel Kant, Agatha Christie und Peter Sloterdijk. Christie heben wir uns für den Urlaub auf, Sloterdijk sollten sowieso nur 17-Jährige oder Menschen über 80 lesen. Bleibt also für heute Kant. Der wusste schon Ende des 18. Jahrhunderts, dass der Mensch die Wirklichkeit nur so erkennt, wie er sie wahrnimmt, und nicht so, wie sie ist. Ob und wie die Wirklichkeit überhaupt "ist", müsste man sehr ausführlich erörtern, was man hier nicht kann, weil es nicht genug Clicks auf der Website brächte und die Chefredaktion deswegen böse würde. Kant jedenfalls war so etwas wie der Optiker unter den großen Philosophen: Er sinnierte über die Kategorien, nach denen die Wahrnehmung funktioniert. Diese Kategorien könnte man mit einer festsitzenden Brille vergleichen, deren Stärke und Farbigkeit darüber entscheidet, wie Menschen die Welt sehen - also das, was sie für die Wirklichkeit halten.