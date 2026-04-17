(SZ) Der Mensch ist ein mit Mängeln behaftetes Wesen, was trefflich zusammengefasst wird in dem Satz, dass Irren menschlich sei. Der Traumprinz, der sich in einer Rückwärtsmetamorphose wieder in einen Frosch verwandelt, das mit Ehrgeiz erworbene Sushi-zum-Selbermachen-Set, das Reformer-Pilates-Abo oder die Überzeugung, dass der Osterhase existiert: In einem durchschnittlich langen Menschenleben kommen einige Irrtümer zusammen. Wobei zumindest im Fall des Osterhasen Restzweifel angebracht sind – schließlich wurde er kürzlich gesichtet, auf einem Balkon des Weißen Hauses, wo er überlebensgroß neben dem ebenfalls überlebensgroßen US-Präsidenten stand, während dieser seine Osterbotschaft vom weltbesten Militär und weltbesten Iran-Krieg aller Zeiten verkündete.