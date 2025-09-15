An den Stränden dieser Welt breiten sich neuerdings Zelte, Dächer, ja sogar ganze Pavillons aus. Viele verzweifeln, aber es könnte ein Mittel gegen diesen kolonialen Irrsinn geben.

(SZ) Jeder weiß, dass es an den Badestränden der Welt nicht mehr annähernd so ruhig zugeht wie an jenem Tag, als Robinson auf seiner Insel gelandet ist und den ganzen Strand für sich allein hatte. Nun ist der Einwand berechtigt, dass Robinson eine erfundene Gestalt ist und der Strand, an welchem er nach der Regie von Daniel Defoe gelandet ist, eine Art Weltstrand war, eine anthropologische Metapher für die (der Begriff kam etwas später in die Welt) Geworfenheit des Menschen. Heute werfen sich die Menschen freiwillig und ohne wirkliche Not an die Strände, und sobald sie sich geworfen haben, bleiben sie dort liegen wie dicke Robben oder wie schlanke Seepferdchen, je nach Gestalt und Charakter. Das ging ziemlich lange in Ordnung so, man hatte sich daran gewöhnt, dass die Leute einmal um den Globus fliegen, um an einem bestimmten Meeresufer ihr Handtuch auszubreiten, beinahe hätte hier gestanden: um ihr Zelt aufzuschlagen.