(SZ) Kaum ein Tier ist so umstritten wie die Taube, ja, man könnte sagen, die Taube ist die Wärmepumpe unter den Tieren. Während beispielsweise Kakadus ob ihrer Redekunst, die viele Spitzenpolitiker bis hin zum Kanzler in den Schatten stellt, einen tadellosen Ruf genießen, beschimpft man Tauben als "Ratten der Lüfte", die Menschen und Denkmäler mit Kot überhäufen, öffentlich Sex haben und sich an touristischen Hotspots ins Selfie drängen. Dem üblen Leumund, der an Gangsta-Rapper oder Investmentbanker erinnert, stehen Geschichten entgegen, in denen die Taube als Lichtgestalt einfliegt. So war es eine Taube, die Noah, einem biblischen Kapitän zur See, per Ölzweig signalisierte, dass die Sintflut an Kraft verliert und die Passagiere bald von Bord gehen dürfen. Auch für den Heiligen Geist ist die Taube die erste Wahl, wenn es ihm gefällt, sich zu materialisieren. Eine Hochzeit wiederum ist undenkbar, ohne dass ein Schwarm Tauben, vorzugsweise weiße, aufflattert, sei es als Symbol des Friedens, sei es als Verkörperung der Liebe. In der folgenden Ehe verschwindet beides oft ebenso rasch wie die Hochzeitstauben.