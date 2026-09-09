(SZ) Nennt mich Einstein. Ihr kennt mich vielleicht, weil ich neulich gefilmt worden bin, wie ich am Hauptbahnhof in die S-Bahn getrippelt und rüber zum Alex gefahren bin, weil ich da mit Schnecke und Bowie verabredet war. Stimmt schon, Schnecke ist ein komischer Name für eine Taube, aber er ist halt der Schnellste von uns allen, und da wir Tauben keinem plumpen Wortspiel aus dem Weg gehen können, heißt er Schnecke. Jedenfalls haben mich diese Jugendlichen gefilmt und das auf Insta hochgeladen, und da haben es viele andere Jugendliche angesehen, aber nur vier Sekunden lang, weil sie dann das Video von Shirin Dings entdeckt hatten, die sich die Nägel machte. Aber hey, ich kritisiere das nicht. Tag für Tag müssen sich die Jugendlichen anhören, dass sie sich mit ihren Handys die Hirne frittieren, und jetzt kam noch diese Pisa-Studie und sagte: Ihr seid wirklich die Dümmsten. Da denkst du als Jugendlicher doch: Dass die unsere synaptische Plastizität am Smartphone als zerebralen Frittiertopf pathologisieren, tun sie aus Angst vor einer Welt, die ihnen entgleitet.