(SZ) Zu den erfreulichen Erscheinungen der ästhetisch ansonsten unterversorgten Siebzigerjahre zählt der gelbe Button mit der lachenden Sonne sowie jenem knappen, die Höflichkeitsfloskelkultur frech parodierenden Satz: „Atomkraft? Nein danke“. Jeder, der damals jung, wuschelhaarig und an der Rettung der Menschheit interessiert war, machte diesen Knopf an seiner Latzhose fest – eine im Hohlraum des Blechknopfs angebrachte Sicherheitsnadel ließ diese stets verfügbare politische Demonstration zu einer ungefährlichen, heute würde man sagen: safen Angelegenheit werden. Das heißt, ungefährlich war sie nur in dem Sinn, dass man sich, wenn man nicht allzu blöd war, beim Anbringen des Buttons nicht in den Finger stechen konnte. Geriet man in die falschen Kreise, konnte man mit seiner ausgestellten Abneigung gegen Kernenergie schon mal eine aufs Maul kriegen.