(SZ) Wenn sich Fuchs und Has am Rande einer landwirtschaftlichen Nutzfläche gute Nacht sagen, dann reden sie oft sehnsuchtsvoll von der großen Stadt. Dort, so schwärmen sie, können sich wilde Tiere noch frei entfalten, kein Jäger lauert ihnen auf, kein Bauer versprüht Pestizide, und in den Gassen – und hier spricht der Fuchs, belesen, wie er nun mal ist, mit den Worten Thomas Manns – „rollt, wallt und summt das unüberstürzte und amüsante Treiben“. Und was das Essen betrifft, ergänzt der Hase, gleicht die Stadt einem All-you-can-eat-Buffet. In Berlin hätten die Bewohner eigens Gemüsegärten angelegt, damit die Wildschweine nicht mit leerem Magen durch die Stadt bummeln müssten. Kein Wunder, dass Landflucht deren Gebot der Stunde ist. Und sie sind nicht die Einzigen: Ob Marder, Waschbär, Zauneidechse oder Nashornkäfer – die klügsten ihrer Art leben längst in der Stadt, während ihre dummen Verwandten auf dem Land dem Aussterben entgegenkriechen. In den Metropolen, zitiert der Fuchs den geistesverwandten Flaneur Walter Benjamin, „sind Häuser oder Gänge, welche keine Außenseite haben – wie der Traum“. Genau, sagt der Hase. Und es heißt ja auch: „Die Götter leben in der Stadt, die Teufel auf dem Lande.“