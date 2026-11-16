(SZ) Das Wochenende war – gemessen an den düsteren Samstagen und Sonntagen, die der November sonst so bereithält – verhältnismäßig glanzvoll. Alle feierten den alten Wolf Biermann, der, wütend und streng von seinen humorlosen Gralshütern bewacht, seinen 90. Geburtstag beging. So rüstig wie der kleine Sänger wollen alle sein, wenn sie alt sind. Die meisten können in dem Alter gar nicht mehr singen. Gut, das konnte Biermann schon nicht, als er jünger war, genauso wenig wie Bob Dylan singen kann, aber das hat ihnen den Logenplatz im Olymp auch nicht versperrt. Bob Dylan war kürzlich sogar beim Papst, und er trug zu diesem Anlass einen Hoodie, so nennt man heute das, was früher Kapuzenpulli hieß. Der Papst mochte den Hoodie, und Bob Dylan mag er ohnehin seit langer Zeit, weil Dylan Amerikaner ist wie er und mit Trump nichts am Hoodie hat. Biermann, Dylan und der Papst – diese drei waren die erfreulichen drei Männer unserer ersten Novembertage. Ein bisschen konnten sie die anderen drei Pestbrüder überstrahlen: Trump, Putin und Xi Jinping, die sich unbedingt bald treffen wollen, damit sie ausloten können, wer welche Ecke der Welt in Brand setzen soll.