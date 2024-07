(SZ) Natürlich passierte auch in früheren Jahren immer schon sehr viel. 2011 zum Beispiel: Fukushima, Royal Wedding, Ehec-Alarm. Trotzdem gab es in der Vergangenheit ein wenig Spielraum im Kalender für das sogenannte Sommerloch. Es klaffte ungefähr zwischen Juli und September, wenn viele wichtige Menschen, Königinnen und Politiker in die Ferien fuhren. Dann gaben sie die Bühne frei für die Tiere beziehungsweise die Sommerlochtiere. Im Sommerloch des Jahres 2011 stapfte etwa Yvonne aus den Kulissen hervor. Eine weiß-braune Kuh aus Zangberg in Bayern, die dem Metzgermesser entkam, indem sie sich in einem nahen Wald verschanzte. Die Weiterentwicklung einer Kuh vom Nutz- zum Waldtier war „a Riesensach“, wie man in Bayern sagt. In der Augsburger Allgemeinen stand: „Die Kuh, die ein Reh sein will.“ Der Independent aus London ging ins Detail – und machte Yvonnes Freiheitskampf noch griffiger: „A Bavarian cow is still on the run after escaping her owner, a butcher and sausage-maker.“