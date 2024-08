(SZ) Das Leben besteht aus Resignation und Haushalt, vor allem dienstags. Ein Fußboden hat es so an sich, immer wieder schmutzig zu werden, und Pfandflaschen wurden erfunden, um klebrige Bierreste zu hinterlassen. Das Wort Wäscheberg ist kein lexikalischer Zufall. Es handelt sich um den personalisierten Hausberg ohne Alpenblick, auf dem Gipfel angelangt warten keine Glücksgefühle und kein Kaiserschmarrn. Wer einmal vor einem solchen Elftausender mit Kleinkindwäsche stand, weiß, dass es hier nicht einfach ums Säubern geht, nein, es geht um etwas Größeres, um etwas, das so kolossal ist, dass es einen überdauern wird. Kennerinnen und Kenner der griechischen Mythologie wissen zudem, dass Sisyphos seinen Felsblock in Wahrheit keinen üblichen Berg hinaufrollte. Er war (und ist) an einem modernen Wäscheberg zugange, und die Schwerkraft ist nicht das Problem.