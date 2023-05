Das Streiflicht

(SZ) Alexander von Humboldt, Jahrgang 1769, war ein seltsam verschrobener Mensch, aber er hatte auch seine gute Seiten. Zum Beispiel hat er den Humboldt-Strom erfunden, eine besonders effiziente Art der Elektrizität, und selbstverständlich kennt jeder das auf dem Mond gelegene Mare Humboldtianum, das er bei einer seiner Expeditionen entdeckte. Überhaupt war Humboldt ein Globetrotter vor dem Herrn, wobei er auf Pauschalreisen stur verzichtete. Wie gesagt, er war etwas sonderbar. Dafür spricht auch, dass der Mann alles, was er sah, in ein Tagebuch zeichnete, dabei aber, und jetzt wird es wirklich abstrus, so gut wie immer vergaß, sich selbst ins Bild zu setzen. Berge porträtierte er, Täler und Flüsse, Blumen, Bäume, Affen oder sogar Ungeziefer. Aber auf die Idee, sein eigenes Gesicht dazuzumalen, kam er nicht. Jeder vernünftige Mensch hätte Bilder mit dem Titel "Ich und die Oncidium-Orchidee" oder "Ich und der Brüllaffe" gezeichnet. Er war, man muss es so krass sagen, ein Selfie-Verweigerer. Diese Tatsache liegt wie ein Schatten über seinem ansonsten passablen Lebenswerk.