(SZ) In seinem Gedicht „Lob der Vergesslichkeit“ schrieb der unvergessene Bertolt Brecht: „Die Schwäche des Gedächtnisses verleiht/Den Menschen Stärke.“ Da ist sicher etwas dran, denn wenn man sich stets ständig alles erinnerte, was man im Leben an dummem Zeug erzählt oder sonst wie verbockt hat, wäre man vermutlich von seiner eigenen Fehlbarkeit dermaßen gelähmt, dass man sich nicht einmal mehr trauen würde, Grönland zu okkupieren. In Johann Strauss’ wundersamer Operette „Die Fledermaus“ wird das Vergessen auf künstlichem Wege herbeigeführt, genauer: wärmstens empfohlen von Rosalindes Gesangslehrer Alfred, der die junge Frau zu schnellem Trinken auffordert – „glücklich ist, wer vergisst, was doch nicht zu ändern ist.“ Nun mag das zwischen zwei angeschickerten Turteltäubchen der Wiener Kaiserzeit ein charmant frivoles Trostwort gewesen sein – es gab ja außer dem Gedächtnis im champagnerbeschwingten Kopf kein zweites.