(SZ) Um es gleich zu Anfang ganz unmissverständlich zu sagen, wenn nicht klarzustellen: Es geht natürlich nicht, dass Gerhard Schröder von der SPD zu Putin geschickt wird, um mit dem blonden Teufel von Moskau über das Ende des Krieges in der Ukraine zu beraten. Es geht aus mehreren Gründen nicht. Einmal, weil Schröder nach seinem Ausscheiden aus dem Amt gewissermaßen von Putins Geld, wenn nicht gelebt, so doch ganz bestimmt besser gelebt hat. Und zweitens, weil er immer noch mit Putin eine Art Freundschafts-Pipeline unterhält, von der niemand so recht weiß, welcher Stoff von hier nach dort und umgekehrt da hindurchfließt. Zudem ist Schröder ein Relikt von vorgestern, was er allerdings wiederum mit seiner SPD gemeinsam hat. Beide, Schröder wie die SPD, haben etwas Geisterhaftes an sich. Der Unterschied liegt darin, dass der Geist Gerhard Schröders hin und wieder noch beschworen wird.