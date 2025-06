Wie die bekannte Spaßbombe Olaf Scholz dauerhaft das Herz seiner Partei mit Freude erfüllen möchte.

(SZ) Olaf Scholz hat auf dem Parteitag der Seinen ein Versprechen abgelegt. Zumindest ließ er die Welt einen guten Vorsatz wissen: „Ich habe vor, ein ehemaliger Kanzler zu sein, über den sich die SPD immer freut.“ Dies ist aus vielen Gründen ein bemerkenswerter Satz. Scholz führt hier erstmals aus, dass die seelische Befindlichkeit seiner Partei überhaupt ein Kriterium für sein Denken und Handeln bildet – was in Zeiten der Ampel nicht allen Genossinnen und Genossen klar gewesen sein soll. Zudem legt der Altkanzler nahe, in der deutschen Sozialdemokratie könne es tatsächlich jenen Zustand geben, den man draußen im Lande als Freude bezeichnet. Außerdem aber, und das ist die spektakulärste Botschaft, hält sich Olaf Scholz für den geeigneten Mann, um diesen Zustand zu gewährleisten, und dies noch immerwährend und zu jeder Zeit.