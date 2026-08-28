(SZ) Wer früher, in den behaglichen Zeiten vor KI, Verbrennungsmotor und Penicillin, einen Ausschlag bekam oder Verstopfung, ließ sich beim Apotheker 25 Skrupel Kalomel abwiegen. Bei Schmerzen taten es schon zwei Drachmen Diacetylmorphin. Hinterher ging es dann noch zum Krämer, bei dem man sich 32 Lot Äpfel gönnte, umgerechnet 128 Quäntchen. Ein herrlich variantenreiches Gewichtssystem, das hierzulande unter Bismarck leider dem metrischen wich. Auch Unze, Mark und Gran waren spannende, da nur ungefähre Maßeinheiten, die einiges an Spielraum nach oben und unten ließen. War es mal ein bisschen weniger, merkte man das in der Regel gar nicht. Im Fall von Kalomel, das Quecksilber enthält, und Diacetylmorphin, auch als Heroin bekannt, bedeutete weniger im Zweifel sogar mehr – mehr Gesundheit.