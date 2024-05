Nun war die Annahme lange Konsens, das Wesen der Menschen bestehe darin, sich ständig etwas Neues auszudenken. Große Ideen veränderten die Welt, siehe das Rad, siehe aber auch die Atombombe. Kleine Ideen entfalteten ihre Kraft kaum minder, siehe die ballorientierte Raumdeckung, siehe aber auch das Aufsetzen einer Verordnung über die Berufsausbildung zur Fachkraft für Speiseeis. Die Kunst schwebte dabei stets über allem, war sie doch nichts anderes als eine große Feier des Neuen als solchem. Stellvertretend für die ganze Zunft sagt in diesem Sinne Wotan in der Walküre zu Fricka, "stets Gewohntes nur magst du verstehn: doch was noch nie sich traf, danach trachtet mein Sinn". Gab es auch Bedenken? Aber hallo. Schiller ekelte es vor dem "tintenklecksenden Säkulum", also einer exzessiven Mitteilsamkeit von Künstlern seiner Zeit, auch in Monika Marons "Zwischenspiel" muss sich ein Kunstschaffender fragen lassen, warum er nicht einfach die großen Meister studiert, statt sein eigenes Leben mit Stümperei zu verplempern.

All dies führte schrittweise zu einer Frage, bei der nun auch Rolf Zuckowski angelangt ist: Kann es sein, dass alles gesagt und gesungen ist, dass die Ideen sozusagen aufgebraucht sind und dass gilt, was Deichkind einmal prognostiziert haben: Keine Fragen mehr, die Welt ist fertig? Es mag für Rolf Zuckowski und sein reiches Lebenswerk gelten, an dem Kinder noch lange ihre helle Freude haben werden. Es wird nicht gelten im ganz großen Stil. Da steht die Idee als solche eher vor einem weiteren Frühling, siehe unter anderem die Entwicklung künstlicher Intelligenzen. Bislang waren es einzig die Menschen, die Ideen hatten, aber wer sagt, dass die Ideen nicht irgendwann untereinander Liebe machen und selbst Ideen bekommen und dass es also werden wird wie im Film "Barbie". Da sagt die Protagonistin am Ende, "I want to do the imagining, not be the idea", sie wolle sich selbst etwas ausdenken, statt nur eine Idee anderer zu sein. Auf diese Idee muss man auch erst mal kommen.