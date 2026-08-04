(SZ) Kürzlich ist der bedeutendste Filzstift der Weltgeschichte bei Sotheby’s für gut 850 000 Dollar versteigert worden, und nein, es war nicht der höllenschwarze Filzer, mit dem Donald Trump seine unheilbringenden Dekrete zu unterzeichnen pflegt. Im Gegenteil, bei Sotheby’s ging es um einen gutartigen Filzstift. Der Faserschreiber „Rocket“ war der erste Filzstift auf dem Mond. Am 20. Juli 1969 war er dort gelandet, als Mitreisende hatte er die Astronauten Neil Armstrong und Buzz Aldrin dabei. Als die Männer nach einem erfrischenden Mondspaziergang ihre Landefähre Eagle für die Rückkehr zum Raumschiff starten wollten, war der Schreck groß. Ein Schalter war abgebrochen. Nicht irgendeiner, sondern der wichtigste. Ohne den Schalter war die Rückreise unmöglich, die Astronauten hätten ihre letzten Tage in Gegenwart von Mondkälbern und Frau Luna verbringen müssen. Doch Aldrin hatte eine Idee: Er schob einen Filzstift in die Schalteröffnung – und was soll man sagen? Es funktionierte. Eagle hob ab. Es war ein Wunder. Das Wunder einer geglückten Reparatur.