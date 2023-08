(SZ) Es gibt Erfindungen, deren praktischer Nutzwert sich erst im Zusammenhang mit einem gewissen handwerklichen Geschick erweist. Der Reißverschluss gehört zu diesen Errungenschaften. Der Alltagshistoriker Jorge Lucendo begreift ihn als "ein Zahngerät, das in der Bekleidungsindustrie für verschiedene Kleidungsstücke eingesetzt wird". Was Lucendo verschweigt, ist, dass der Reißverschluss womöglich von Anfang an immer wieder geklemmt hat. Das mag an seiner filigranen Machart liegen, denn man muss ja bedenken, dass der Reißverschluss in seinen frühen Jahren Haken und Ösen an den Rändern aufwies, während er später Augen und Zähne bekam. Man kann also ohne albernes Augenzwinkern sagen, dass der Reißverschluss mit den Jahren eine Art Lebewesen geworden ist, das man auf- und zuziehen kann. Es war Whitcomb L. Judson, ein Kniffler und Ausprobierer aus Chicago, der immer wieder über die vermaledeiten Schnürsenkel seiner Stiefel gestolpert ist. Nachdem er zum mutmaßlich vierzehnten Mal über sein Schuhwerk gefallen war, entschloss sich Judson zur Erfindung des "Clasp-Locker", eines auf zuverlässiges Einklemmen abonniertes Zuzugssystems. Das war vor 130 Jahren.