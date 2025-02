(SZ) Ein altes Sprichwort behauptet: Wenn zwei sich streiten, freut sich der (oder die) Dritte. Wie viel tiefere Wahrheit darin liegt, zeigte sich jüngst im Bundestag, als sich das schwarz-gelbe und das rot-grüne Lager aufs Wüsteste zerstritten, während das blau angestrichene Lager wie stark bezecht wirkte vor lauter Freude darüber. Wobei man wissen muss, dass Freudlosigkeit normalerweise zu den Voraussetzungen gehört, dem blauen Lager angehören zu dürfen. In der Regierungszeit der Ampel wiederum war es so: Wenn drei sich stritten, freuten sich der Vierte, der Fünfte, die Sechste und die Siebte. Das ist alles recht kompliziert, man nennt es in Fachkreisen Wahlarithmetik.