Zum Hauptinhalt springen

Glosse: Das StreiflichtNur auf der Wiesn zahlen wir jeden Preis – unter einer Bedingung

Lesezeit: 2 Min.

Feierstimmung auf der Wiesn: Leider müssen die Wirte, um nicht in völlige Armut zu fallen, jedes Jahr die Preise stark erhöhen.
Feierstimmung auf der Wiesn: Leider müssen die Wirte, um nicht in völlige Armut zu fallen, jedes Jahr die Preise stark erhöhen.
Karl-Josef Hildenbrand/Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Alles wird überall teurer, natürlich erst recht die Wiesnmass. Zeit für uns Gäste, Abzüge in Rechnung zu stellen – angefangen bei all der Musik, die ungebeten unser Ohr beleidigt.

SZ bei Google bevorzugen

(SZ) Alles wird teurer, und jetzt hat auch noch das Oktoberfest begonnen. Aufgrund der Verordnung gegen die drohende Verarmung von Wiesnwirten ist es diesen erlaubt, den Bierpreis jährlich in Höhen zu treiben, die selbst das Riesenrad auf der Theresienwiese nicht erreicht. An der Tankstelle wird man ohnehin von den Ölkonzernen ausgeraubt, sobald man die Zapfsäule nur ansieht. Ein tristes Pfützchen Wein kostet bei Großstadt-Gastronomen, die etwas auf sich halten, so viel wie flüssiges Gold, auch wenn er eher nach Miesporter Säuerling schmeckt – da ist es für Kopf und Kasse hilfreich, dass der Wirt seine Gäste nach Ablauf des Zwei-Stunden-Slots ohnehin vor die Tür setzt.

Zur SZ-Startseite

Oktoberfest
:Chefökonom hat nachgerechnet, wie viel teurer Bier auf der Wiesn wirklich geworden ist

Es gilt schon fast als Naturgesetz, dass der Preis für die Mass in jedem Jahr steigt. Nun belegt ein langjähriger Vergleich, wie krass diese „Wiesnflation“ ausfällt.

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite