(SZ) Alles wird teurer, und jetzt hat auch noch das Oktoberfest begonnen. Aufgrund der Verordnung gegen die drohende Verarmung von Wiesnwirten ist es diesen erlaubt, den Bierpreis jährlich in Höhen zu treiben, die selbst das Riesenrad auf der Theresienwiese nicht erreicht. An der Tankstelle wird man ohnehin von den Ölkonzernen ausgeraubt, sobald man die Zapfsäule nur ansieht. Ein tristes Pfützchen Wein kostet bei Großstadt-Gastronomen, die etwas auf sich halten, so viel wie flüssiges Gold, auch wenn er eher nach Miesporter Säuerling schmeckt – da ist es für Kopf und Kasse hilfreich, dass der Wirt seine Gäste nach Ablauf des Zwei-Stunden-Slots ohnehin vor die Tür setzt.