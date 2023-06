Das Streiflicht

Geht ein Politiker mit seinem Namen in die Umgangssprache ein, ist das einerseits natürlich eine enorme Ehre. Zum Wort werden ist mindestens so bedeutend wie früher hinten auf dem Zweimarkstück zu sein. Wer genauer hinsieht beziehungsweise hinhört, wird allerdings schnell feststellen, dass die Auszeichnung des Wortwerdens vergiftet ist. Denn meistens ist die Angelegenheit nicht schmeichelhaft gemeint, sondern negativ konnotiert. Wenn einer scholzt, zum Beispiel, dann drückt er sich um eine deutliche Ansage rum. Wer schrödert, ist übertrieben selbstbewusst. Und wozu Södern führt, konnte man jetzt gerade wieder in Erding feststellen. Södern bedeutet: populistisch daherreden, um bei der nächstliegenden Wahl ein paar Stimmen mehr abzugreifen. Wenn Reden Silber ist und Schweigen Gold, dann ist Södern nicht mal Bronze. Und ist deshalb sogar zum Wahlkampfslogan geworden. Die bayerische SPD will "machen statt södern", macht aber Söder damit keine Angst.