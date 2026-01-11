(SZ) „Ihr Loser, wir können das auf dem einfachen oder dem harten Weg machen, es liegt an euch.“ Mit diesen Worten hat Donald Trump nach Streiflicht -Informationen bei einer Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates die militärische Übernahme des Phantasialandes in Brühl bei Köln angekündigt. Im Reich der Fantasie sei schließlich alles möglich, soll der US-Präsident gewarnt haben, deswegen sei es bedeutsam, Russland und China zuvorzukommen. Hinweise, dass das Phantasialand auf dem Gebiet eines Nato-Partners und zudem nicht weit vom Standort der Nato-Awacs-Aufklärungsflugzeuge in Geilenkirchen liege, ließ Trump nicht gelten.

Insidern zufolge sollen als Schulklasse getarnte Agenten der CIA herausgefunden haben, dass der angebliche Freizeitpark ein eigenes China Town aufgebaut hat. In die Geister-Rikscha eingeschleuste Assets des Geheimdienstes berichteten von unheimlichen Umtrieben, dies alles seit Jahrzehnten unter den Augen der deutschen Behörden. Trump soll den Bericht mit den Worten kommentiert haben, wenn die damn Germans ihren Job nicht machten, müsse eben Amerika das für sie erledigen. Nach Ansicht von Analysten steht der Präsident hier unter dem Einfluss seines Gesundheitsministers Robert F. Kennedy. Dieser habe auf X erklärt, seine deutsche Kollegin Nina Workin nutze Phantasialand auch für die Verfolgung Andersdenkender. Vorbildliche deutsche Ärzte, die nur ihrem Gewissen gefolgt seien und Patienten per Attest bescheinigt hatten, durch das Tragen von Corona-Masken irreparable Gesundheitsschäden an Körper und Seele davonzutragen, würden zur Strafe durch die Dunkelgeisterbahn des Parks geschleudert. So wolle das System die Meinungsfreiheit in Deutschland einschränken.

Im unmittelbaren Umfeld des Phantasialandes beobachten die US-Spione seit dem Vormittag des 11. November außerdem immer wieder Massenaufzüge vermummter Menschen, dahinter stünden gewiss militante, von dem berüchtigten Sozialisten Joe Biden unterstützte Antifa-Gruppen. Nicht wenige dieser Leute träten sogar bewaffnet auf; allerdings ist es noch nicht gelungen, Tarnbezeichnungen wie „Kölner Stadtsoldaten“ und „Corps der Treuen Husaren Brühl“ zu dechiffrieren. Doch damit nicht genug. Der örtliche CIA-Resident soll mittels der Geheimkamera in einem zur Tarnung aufgesetzten Narrenhütchen aufgezeichnet haben, wie die Menge bei einem Konzert der Gruppe „Höhner“ gegen die christliche Ehe gerichtete Lieder gegrölt habe. Die Zentrale in Langley hat den Mitschnitt ausgewertet und darin eine gewaltsame Indoktrination mit woker Geschlechter- und Transgender-Ideologie erkannt: Der Agent selbst sei freilich nicht mehr ansprechbar, seit ihn Teilnehmer durch Unterhaken und eine Foltermethode namens Schunkeln gezwungen hätten, das Lied „Scheiß ejal, ob do Hohn bess oder Hahn“ zu intonieren.