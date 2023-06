(SZ) Preise sind eine feine Sache, das Problem ist nur: Meistens gewinnen andere. Davon können die vielen Menschen, die schon einmal vergeblich auf den Oscar hofften, ein Lied singen, allen voran die Produzenten des schmissigen Erfolgsmusicals "La La Land". Bei der Verleihung 2017 hatten sie bereits angemessen überwältigt die Bühne betreten und angehoben, "der Academy" zu danken, "der unglaublichen Crew", "Mama und Papa", "Onkel Gary", "meiner blauäugigen Frau", "allen" - ehe die Aufzählung jäh unterbrochen werden musste, weil sich herausstellte: Nee, sorry, falscher Umschlag. The winner is irgendein anderer.